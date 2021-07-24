سيول تودي بحياة 3 افراد من عائلة واحدة في السعودية

ووفقاً لصحيفة "سبق" المحلية، فقد جرفت السيول السيارة التي كانت تستقلها العائلة إلى أحد الأودية وتسببت بوفاة رجل ووالدته وابنته غرقاً فيما تم إنقاذ آخرين.وتعرض مركز قيا التابع لمحافظة الطائف في مكة المكرمة، والقرى المحيطة به لعاصفة رملية شديدة تبعها هطولات مطرية غزيرة أدت إلى جرف سيارات واحتجازات وسقوط أعمدة كهربائية.وباشر الدفاع المدني في المنطقة، وعدد من الجهات المعنية، وفرق من جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، التعامل مع الحالة المطرية والبلاغات المختلفة التي وردت بشأن الأضرار التي نتجت عن هذه الأمطار.كما قامت بلدية "قيا" بمعالجة آثار هذه الأمطار وفتح الطرقات وإزالة الأتربة، مواصلةً جهودها للتعامل مع الأضرار الناجمة عن هذه العاصفة.وتشهد عدة مناطق في المملكة منذ أيام حالة عدم استقرار في الطقس وعواصف رملية وأمطارا غزيرة أدت إلى تشكل السيول وجرف السيارات، وسط تحذيرات مستمرة من المديرية العامة للدفاع المدني لتجنب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديا للمخاطر.ووثق عدد من النشطاء والحسابات الإلكترونية بمناطق مختلفة في المملكة، وبينها الطائف، الهطولات المطرية والعواصف والسيول التي جرفت السيارات وأدت إلى بعض الأضرار المادية.وعادة ما تتخطى درجات الحرارة في مدينة الطائف 40 درجة مئوية، في مثل هذه الأوقات.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح المركز "أن محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان في مكة المكرمة، ستشهد أمطارا رعدية ورياحا سطحية نشطة وتدنيا في مستوى الرؤية. وتستمر هذه الحالة حتى ساعات المساء".وأهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.وكان مجلس الوزراء قد أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور بالنص الآتي: "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال (1300 و 2600 دولار)".