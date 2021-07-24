الموت يغيب شاعرا مصريا

ويعد حجاج من أبرز شعراء العامية في التاريخ المصري، حيث بدأ مشواره الأدبي في أواخر الستينيات.وفؤاد حجاج هو مؤلف تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي عرض للمرة الأولى العام 2001، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم ”حديث الصباح والمساء“ للأديب نجيب محفوظ، بمعالجة درامية خاصة للكاتب محسن زايد، وإخراج أحمد صقر، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والنجمات، منهم: ليلى علوي، أحمد خليل، خالد النبوي، عبلة كامل، سامي العدل، دلال عبدالعزيز، سوسن بدر، توفيق عبدالحميد، محمود الجندي، سلوى خطاب، إبراهيم يسري، طارق لطفي، أحمد زاهر، محمد نجاتي، نيللي كريم، مها أحمد، أحمد رزق، موناليزا، جيهان راتب، حنان مطاوع، منة شلبي، وأحمد الفيشاوي.والراحل هو عضو اتحاد كتاب مصر، وقد صدر له العديد من الدواويين، أبرزها: وادي الخوف (ديوان بالعامية) 1971، في المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوي القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبد العال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004.ومن الدراسات: المسرح والعمال 1989، بتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، علام .. وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه.. قنديل من الوطن (رؤية وأشعار) عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان، والدكتور محمد عناني.وحصل حجاج على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة العيد الأول للفن والثقافة العام 1979 (وزارة الثقافة)، جائزة الميكروفون الذهبي العام 2001 (مهرجان الإذاعة والتلفزيون)، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 (وزارة الثقافة).وقال الشاعر حجاج في حوار سابق، إن "أغلب قراءاته كانت في المسرح لدرجة أنه التهم الـ36 مسرحية لوليام شكسبير"، ولهذا تزامن عشقه للدراما مع بداية كتاباته في الشعر العامي، وكانت تجربته الأولى مع مسلسل للأطفال وهو ”الشاطر حسن“ بطولة يونس شلبي، وإخراج عيد عبد السلام.وكان يرى أن "الشعر قد لا يستوعب كل أشكال التعبير، لهذا كتب العديد من المسلسلات الإذاعية، والبرامج الشعرية أيضًا"، منها:"جحا 79" بطولة عبد المنعم إبراهيم، وإخراج مصطفى عيد، كما قدم لمسرح الدولة ”قطار الحواديت“ على مسرح البالون إخراج الدكتور عمرو دوارة، وأيضًا:"والله زمان يا فاطمة" على مسرح السلام إخراج حسام الدين صلاح.