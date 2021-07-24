أوروبا تسمح بلقاح "موديرنا" لمن تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاماً

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بتطعيم أشخاص دون سن الثامنة عشرة باللقاح.إلى هذا، قالت الهيئة المشرفة على تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي في قرار صدر اليوم الجمعة، إن الأبحاث التي أجريت على أكثر من 3700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما أظهرت أن لقاح "موديرنا" - الذي حصل بالفعل على تصريح استخدام للبالغين في أوروبا- أنتج استجابة مماثلة للأجسام المضادة.حتى الآن، كان اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأميركية وشريكتها الألمانية "بيونتك"، هو الخيار الوحيد المتوافر للأطفال في أميركا الشمالية وأوروبا.وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأميركية حاليا ما إذا كانت ستمدد التصريح باستخدام لقاح "موديرنا" للأطفال دون سن 18 أم لا.وفي ظل استمرار نقص إمدادات اللقاحات العالمية، ما زال عدد كبير من دول العالم يكافح لتوفير اللقاحات للبالغين.