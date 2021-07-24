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دولة مجاورة تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ شهرين

دوليات

2021-07-24 | 13:00
دولة مجاورة تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ شهرين
2,246 مشاهدة

سجلت تركيا، السبت، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز هذا العدد مستوى 12 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12381 مقابل 11094 الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.587 مليون حالة.

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.

ولكن شهدت البلاد خلال الأسابيع الـ3 الماضية ارتفاعا جديدا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة الجمعة أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ يوم 12 مايو.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 60 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 50879 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5383 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.416 مليون شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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