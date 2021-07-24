سوريا.. مقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك في ريف حلب

وذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية أن "عددا من الجنود الأتراك قتلوا" جراء استهداف الآلية من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قرب قرية حزوان في ريف حلب الشمالي الشرقي.بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 جنود أتراك قتلوا جراء استهداف "القوات الكردية لعربة تركية على محور حزوان بريف حلب"، مضيفاً أن القوات التركية والفصائل التي تدعمها قصفت قرى في المنطقة بأكثر من 200 قذيفة، تزامنا مع الاشتباكات على محور حزوان.وأعلن المجلس العسكري في منبج (المتخالف مع "قسد") أن "قاعدة جيش الاحتلال التركي، المتمركزة في قرية قيراطة شمال مدينة منبج تستهدف قرية هوشرية والحصان شمال شرقي المدينة بقذائف الهاون"، وقال إن القصف ما يزال مستمرا.