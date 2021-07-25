روسيا.. محارب قديم تجاوز المئة عام ينجو من كورونا

أفاد ألكسندر خوديريوف، عمدة مدينة كوروليوف الواقعة بضواحي موسكو، بتعافي المحارب القديم نيكولاي باغايف البالغ من العمر 100 عام وعامين من فيروس كورونا.

وكتب في صفحته على "انستغرام" أن المسن غادر مستشفى المدينة. وعبر الأطباء عن اعتقادهم أن تعافي المحارب القديم تم بفضل قوة روحه وتمسكه بنمط حياة سليم. أما المحارب القديم نفسه فبدوره يصف الأطباء بأنهم الأبطال الذين قاموا بعلاجه خلال 37 يوما.

وكتب عمدة المدينة: "يسرني رؤية نيكولاي نيكولايفيتش بصحة جيدة، وآمل بأن يكون إلى جانبنا خلال سنوات طويلة".

وسيحتفل المحارب القديم المتعافي من كورونا في شهر ديسمبر القادم بعيد ميلاده الـ103.