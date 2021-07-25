بالأرقام.. حصيلة تلقي لقاح كورونا في العالم

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الأحد، بأن متوسط عمليات التطعيم حول العالم حاليا يبلغ 32.9 مليون جرعة، مقارنة مع متوسط 8 ملايين جرعة يوميا في ديسمبر الماضي.وحتى السبت، تم إعطاء جرعات كافية لتلقيح 24.9 بالمئة من سكان العالم بشكل كامل، لكن التوزيع غير متوازن؛ "إذ يتم تلقيح البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل 30 مرة أسرع من تلك التي لديها أدنى دخل"، وفق الوكالة.وأضافت بلومبيرغ: "على المستوى العالمي، هذا مستوى مخيف من بطء التطعيم.. بالوتيرة الحالية البالغة 32.9 مليون جرعة يوميا، قد يستغرق الأمر عاما آخر لتحقيق مستوى عالٍ من المناعة العالمية".وتصدرت الصين الدول الأكثر حصولا على جرعات ضد فيروس كورونا، بـ1.524 مليار جرعة، تكفي لنحو 54.5 بالمئة من السكان.وفي المرتبة الثانية، جاء الاتحاد الأوروبي الذي حصل على 450 مليون جرعة، حصل خلالها 57.5 بالمئة من سكان التكتل على الجرعة الأولى و46.5 بالمئة على الجرعتين.وفي المرتبة الثالثة، جاءت الهند التي تسلمت 432.6 مليون جرعة، حصل خلالها 24.6 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى و6 بالمئة على الجرعتين، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بحصولها على 341 مليون جرعة، حصل خلالها 56.6 بالمئة على الجرعة الأولى، و49 بالمئة على الجرعتين.