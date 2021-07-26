ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160

وغمرت السيول آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية لاسيما في الولايات الغربية بالبلاد بما في ذلك مهاراشترا وجوا، وكذلك ولايتي كارناتاكا وتلنجانا في الجنوب، بحسب وكالة "رويترز".ودفعت تلك السيول السلطات المحلية إلى نقل أكثر من 230 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا.من جانبها، قالت السلطات في ولاية مهاراشترا غربي البلاد، إن 149 قتلوا في الانهيارات الأرضية الناجمة عن السيول، فيما بقي 64 شخصا في عداد المفقودين.وقلل مسؤول كبير في حكومة الولاية من إمكانية انتشال المفقودين أحياء، وقال إن هذا الاحتمال "أصبح بعيدا" كونهم محاصرين تحت الوحل منذ أكثر من ثلاثة أيام.ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول بشكل سريع إلى القرى المنكوبة حيث تسببت الانهيارات الأرضية في قطع الطرق المؤدية إليها.وفي سياق متصل، أفادت السلطات في ولايتي كارناتاكا وتلنجانا جنوبي الهند بمقتل أكثر من 12 شخصا بسبب الفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أربعة أيام.وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، أمس الأول السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 125 شخصا، قبل أن تعود اليوم وتعلن وصول عدد القتلى إلى أكثر من 160.