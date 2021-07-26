تونس.. الإعلان عن تكليف رئيس الحكومة الجديد خلال ساعات

ووفقًا لما ذكرته جريدة «الشروق التونسية» عبر موقعها الإلكتروني، يُنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، خلال الساعات القادمة، عن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت الجريدة التونسية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة الذي تم إعفاؤه، هشام المشيشي، غادر قصر قرطاج متوجهًا إلى بيته في الضاحية الجنوبية بالعاصمة، مؤكدة أن الساعات القليلة القادمة سيتم خلالها إعلان رئيس الدولة عن رئيس حكومة جديد.يأتي ذلك في أعقاب حزمة من القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في تونس.ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرر الرئيس التونسي- بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل الـ80 من الدستور- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.