بريطانيا.. مطالبات بتخفيف قيود السفر لتلافي مزيد من الخسائر

وطلب اتحاد شركات طيران المملكة المتحدة، الذي يمثل شركات بينها الخطوط الجوية البريطانية، من الحكومة إلغاء الحجر الصحي للمسافرين الذين تلقوا تطعيما كاملا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إضافة المزيد من الدول إلى القائمة البريطانية الخضراء للسفر المنخفض المخاطر.وحذر الاتحاد من مزيد من خسائر الوظائف بقطاع الطيران إذا لم توافق الحكومة على تغييرات في مراجعتها القادمة للسفر المتوقعة في وقت لاحق هذا الأسبوع.بينما قال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي إن بريطانيا قد تستثني المواطنين الأمريكيين، الذين تلقوا تطعيما كاملا، من الحجر الصحي في الأيام المقبلة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه بشكل أحادي مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه "لا يوجد سبب يمنع أن تفعل المملكة المتحدة الشيء نفسه. أظن أن هذا قد يحدث هذا الأسبوع".ونقلت وكالة "رويترز" عن هولاند كاي أن معدلات المسافرين في المطار عند حوالي 20 إلى 25 في المئة، مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل إلى نحو 50 بالمئة.وأضاف أنه "دون طائرات تحمل المسافرين إلى أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا إلى خارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها".وحسب بيانات المطار الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، فإن خسائره المتراكمة ارتفعت إلى 4 مليارات دولار. وتتوقع سلطات المطار أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون مسافر، وهو ما يمثل قفزة كبيرة من 4 ملايين في أول ستة أشهر من العام الجاري، بعد تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر، لكن ذلك الرقم يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.