تسجيل أعلى حصيلة للمصابين بكورونا في تركيا

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أجريت 224 ألفا و198 اختبارا، وتم تسجيل 16809 إصابات و63 وفاة".وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا منذ بدء الوباء بلغ 5 ملايين و514 ألفا و373 حالة، وحصيلة الوفيات 50450 حالة.وحسب بيانات الوزارة، تم إعطاء 67 مليونا و466 ألفا و786 جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم أكثر من 39.7 مليون شخص بالجرعة الأولى وأكثر من 23.7 مليون بالجرعة الثانية، وأكثر من 4 ملايين بالجرعة الثالثة.