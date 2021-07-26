حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: انه منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنین تم تسجيل 31 الفا و 814 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 723 ألفا و 246 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3566 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 4982 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 274 ألفا و 346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 322 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 89 الفا و 122 حالة وفاة.