دولة عربية تسجل زيادة كبيرة في إصابات كورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 588448 حالة في عموم البلاد.وأشارت البيانات إلى تسجيل 27 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 9638، بينما تم التأكد من 2690 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 549116.ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات "بكل وطنية ومسؤولية".