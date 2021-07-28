تحديد موعد اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي

وفي إشارة إلى اجتماع البرلمان المغلق قال علي رضا سليمي في تصريحات صحفية، ان "اجتماع اليوم تناول موضوع مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب، وتم إجراء التنسيقات اللازمة".وأوضح البرلماني الإيراني إلى أن "الجلسة سوف تعقد في تمام الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينيتش) من يوم الخميس 5 أغسطس/آب القادم، في البرلمان، لافتا إلى أن الحفل الرسمي سوف يشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة".هذا ومن المقرر أن يقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان في نفس اليوم.