بعد صعود مركبة على الرصيف ودهسه.. تعويض شاب بـ35 ألف دولار

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، فإن المحكمة العامة في مكة حكمت لصالح الشاب المتضرر، بعد تعرضه لإصابات بليغة جراء حادث الدهس، بمبلغ وقدره 130,500 ريال (35,235 دولارًا).وكان الشاب قد تعرض لإصابات إثر حادث سير، بعد صعود شاب آخر على الرصيف بمركبته التي كان يقودها بتهور، الأمر الذي أسفر عن دهس المجني عليه تحت إطارات المركبة، نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما نجا شابان آخران كانا يجلسان معه على الرصيف، موقع الحادثة.وبحسب المحكمة، فإن الشاب كان يجلس على الرصيف الأوسط بين مسارين، في منطقة تنزه الشباب بموقع سكني في حي الشوقية، وقام الجاني بالصعود على الرصيف الأوسط، بسبب الانشغال عن القيادة والتهور، ثم دهس الشاب وبرفقته شخصان آخران، الأمر الذي تسبب بسقوط الشاب تحت إطارات المركبة.وقال هاني قفاص، والد الشاب المجني عليه، إنه تسلّم الحكم قبل أشهر قليلة، وما زال في طور تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة.وتعود الواقعة إلى منتصف مارس/ آذار 2020، حيث ذكر والد الشاب آنذاك، أن ”ابنه محمد البالغ من العمر 16 عامًا كان في زيارة لأقاربه بحي الشوقية بمكة المكرمة، وبينما هو وعدد من أصدقائه وأقاربه جالسين على الرصيف بجوار المنزل، دهمهم مراهق عمره 15 عامًا، ودهسهم عمدًا، حيث كان يفحّط“، بحسب قوله.وأشار إلى أن ابنه تعرض إلى كسور مضاعفة من جراء الحادث، إضافة إلى إصابته برضوض متفرقة في أجزاء من جسده، وتضرر الكبد والقفص الصدري، إلى جانب حدوث اضطراب في التنفس.وتفرض السعودية عقوبات مشددة على ممارس التفحيط، حيث يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يعادل 5,333 دولارًا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة، للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.وفي المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال (ما يعادل 10,666 دولارًا)، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة، للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، بينما يتم حجز المركبة في المرة الثالثة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة، للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة، أو المسروقة، وسجنه.