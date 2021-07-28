قتيلان وعدد من المصابين نتيجة تسرب كيمياوي في الولايات المتحدة

ونقلت وكالة "رويترز" بيان أصدرته الشركة اكدت فيه إن "الحادث وقع بعد إغلاق وحدة انتاج خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأصيب اثنان من العاملين هناك بإصابات قاتلة، بينما تم نقل خمسة من العاملين إلى مستشفيات محلية للعلاج".وأضافت أنه "تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية، وذكرت أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة".واوضحت الشركة إنه "يجري التحقيق في أسباب الحادث".