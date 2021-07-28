إيران تمنع دخول العراقيين عدا فئتين

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية، عن علي عابدي قوله: "نظرا لانتشار كورونا في إيران والعراق، فأن الاشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة مؤقتة وتأشيرات عمل وطبية وتعليمية ودبلوماسية ورجال أعمال، بامكانهم دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق منفذ شلمجة الحدودي".واوضح عابدي، أن "المشمولين بهذه الشروط ينبغي ان يحصلوا على التأشيرة بالاضافة الى شهادة تثبت عدم الاصابة بكوفيد -19واتباع البروتوكولات الصحية في المنافذ الحدودية".وأشار إلى أن على المواطنين العراقيين الراغبين بالحصول على تأشيرة للسفر إلى إيران، ان تكون لديهم شهادة صحية باللغة الإنجليزية من مركز طبي عراقي معتبر بعدم الاصابة بفيروس كورونا، ويجب أن تحتوي الشهادة الصحية على رقم الجواز الساري المفعول.واضاف عابدي، أنه وفقا للاتفاق الحاصل بين وزارتي الصحة الإيرانية والعراقية، فأن اختبار PCR من المواطنين العراقيين يتم في العراق، وهو صالح ، ولا ينبغي أخذ هذا الاختبار منهم عند حدود الشلامجة.وقال: "للأسف، فإن إجراء اختبار PCR على حدود الشلمجة ينطوي على تكلفة باهظة وتأخير نحو أربع ساعات، مما أدى إلى استياء المواطنين العراقيين".