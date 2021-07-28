دولة خليجية تصدر تحديثاً جديداً لإجراءات سفر المواطنين

ونص التعميم على "السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة".وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م.