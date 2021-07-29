زلزال بقوة تفوق الـ8 درجة يضرب ألاسكا وصافرات الإنذار تدوي (فيديو)

ونشرت السلطات الأمريكية خارطة لانتشار موجات تسونامي المحتملة في المحيط الهادئ.وحسب الخارجة، فقد تصل تسونامي إلى سواحل روسيا واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلاندا في غضون فترة تتراوح بين 6 ساعات و15 ساعة.وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، الذي قدر قوة الزلزال بـ8.1 درجة، تحذيرا من حدوث موجات تسونامي تشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.