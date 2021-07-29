فيضانات عارمة تجتاح مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه في غضون 24 ساعة فقط، حتى يوم الأربعاء وحده، سقط أكثر من 30 سنتيمتراً من الأمطار على المخيمات في منطقة كوكس بازار التي تستضيف أكثر من 800 ألف من الروهينغا.وهذه الكمية من المياه هي نحو نصف متوسط هطول الأمطار في شهر يوليو/تموز عادة، وقد سقطت في يوم واحد فقط، بينما من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة المقبلة.وتمتد فترة الأمطار الموسمية في هذه المنطقة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.قالت المفوضية: "مما يزيد الوضع تعقيداً جائحة كورونا. هناك حالياً إغلاق عام صارم استجابةً للحالات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد".وأضافت المفوضية أنها حزينة لمقتل ستة أشخاص في المخيمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، خمسة منهم في انهيار أرضي تسببت به الأمطار، وطفل جرفته مياه الفيضانات.ونقل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقارير أولية تأكيدها أن أكثر من 12 ألف لاجئ تضرروا من الأمطار الغزيرة، بينما تضرر أو دمر ما يقدر بنحو 2500 مأوى.كما ذكرت المفوضية في بيان أن أكثر من 5000 لاجئ تم نقلهم مؤقتاً إلى ملاجئ أخرى أو مرافق مجتمعية.من جهتهم، قال اللاجئون إنهم يكافحون من أجل تناول الطعام والشراب بشكل صحيح. وقالت خديجة بيغوم، وهي أم لخمسة أطفال، إنه "بسبب استمرار هطول الأمطار خلال الأيام الأربعة الماضية، أصبح منزلي اليوم مليئاً بالمياه.. نحن لا نستطيع حتى أن نأكل". وأضافت أنها تخشى أن يغرق أطفالها ويموتون أثناء نومهم.وتشكّل الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية وغيرها من الأخطار الطبيعية، متاعب سنوية في المخيمات في بنغلادش.ويعيش أكثر من 700 ألف من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس/آب 2017، عندما بدأ الجيش في ميانمار حملة قمع قاسية على الجماعة العرقية المسلمة في أعقاب هجوم شنه متمردون.وبينما سعت بنغلادش وميانمار لترتيب عمليات إعادة اللاجئين لوطنهم، يخشى الروهينغا العودة إلى ديارهم.وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن منطقة كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، هي واحدة من أكثر المناطق المعرضة للكوارث في بنغلاديش.