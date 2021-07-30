المانيا: الاتفاق النووي الايراني لن يكون متاحا للابد

وقال وزير الخارجية الألماني، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد من أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية".وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع". وتابع: "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحاً إلى الأبد".