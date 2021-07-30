المانيا: الاتفاق النووي الايراني لن يكون متاحا للابد

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن إيران "تؤخّر" استئناف المحادثات في فيينا مع القوى العظمى الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشدداً على أن خيار إحياء هذا الاتفاق "لن يكون متاحاً إلى الأبد".
وقال وزير الخارجية الألماني، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد من أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية".
وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصب في مصلحة الجميع". وتابع: "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحاً إلى الأبد".