الصحة العالمية: دلتا أضاع المكاسب الصعبة في مكافحة كورونا

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان، في إفادة صحفية: "جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى".وأضاف: "نحن نكافح الفيروس نفسه، لكن الفيروس صار أقوى".وقالت ماريا فان كيرخوفا، الخبيرة الفنية المختصة بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى من الإصابة بالسلالة دلتا.