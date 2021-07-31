إصابة العشرات نتيجة تصادم قطارين في امريكا (فيديو)

أفادت السلطات في مدينة بوسطن الأمريكية بإصابة أكثر من 23 شخصا، وإلحاق أضرار كبيرة، جراء تصادم قطارين في شارع الكومنولث بالمدينة.

وفي تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أوضحت إدارة الإطفاء في بوسطن أنه تم نقل 23 مصابا إلى المشافي و"لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تهدد الحياة".

BREAKING: Apparent green line collision between two trains right around Boston University along the beeline. A bunch of people are here getting treated for injuries. We see some neck braces and ice patches. #WBZ pic.twitter.com/iip3GmbTf6 — Kristina Rex (@KristinaRex) July 30, 2021

من جهتها أوضحت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أربعة سائقين على متن القطارين.

هذا وتعطلت الخدمة على الخط "ب"، الذي يمر عبر حرم جامعة "بوسطن"، لعدة ساعات، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.