طبيب روسي يزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

أعلن طبيب التخدير والإنعاش الروسي، دينيس بروتسينكو، أن المعلومات المنتشرة بشأن دور اللقاح بجذب الفيروس إلى الجسم تتعارض مع الحقيقة والاختبارات الطبية.

وقال بروتسينكو خلال مقابلة مع قناة "إر بي كا" الروسية: "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يصاب المرء وهو تلقى اللقاح هذه تكهنات غير علمية".

كما أشار بروتسينكو إلى أن الشخص الملقح بالكامل بعد 14 يومًا من إدخال المكون الثاني لن يصيبه الفيروس بعوارض قوية ويكون الجسم قد تكيف مع الفيروس وبالتالي أصبح محميا".

واضاف بروتسينكو إن "التطعيم ضد كورونا هو مفتاح الانتصار على الوباء، لكن العدوى لا يمكن منعها ويبقى التطعيم الضمانة الوحيدة لتقليل الإصابات".

وتابع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن 35 مليون شخص في روسيا تلقوا المكون الأول من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن.