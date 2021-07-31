لم يدفع له ثمن البناء.. مقاول يحطم عقارا انتقاما من صاحبه (فيديو)

لجأ مقاول ألماني إلى أسوأ طريقة للانتقام من صاحب مبنى سكني، كان المقاول قد شيده، حيث استخدم حفارا، وقام بتدمير واجهة المبنى تماما، بسبب المماطلة في سداد بقية مستحقاته المالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحادث وقع، مساء الأربعاء الماضي، في مدينة بلومبيرغ جنوبي ألمانيا.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الصحيفة المقاول وهو يقود الحفار، ويضرب ويحطم شرفات وبلكونات مبنى مكون من 3 طوابق، كما قام بتحطيم الكثير من الواجهات الزجاجية.





وأفادت الصحيفة بعدم وقوع ضحايا؛ لعدم وجود سكان في المبنى بعد.