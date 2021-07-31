مصر.. مواطن يلقي زوجته من الطابق الثالث ويجبرها على خداع الشرطة والسبب غريب!

وقالت "فتحية" التي تبلغ من العمر 18 عامًا وهي ربة منزل مقيمة في قرية سنهوا مركز منيا القمح إن زوجها تشاجر معها لأخذ مبلغ العيدية منها بالقوة ثالث أيام عيد الأضحى.وأوضحت "فتحية" في كشفها لتفاصيل الواقعة أنها حاولت الابتعاد عن زوجها بعد نشوب الشجار بينهما، إلا أنه قام بإلقائها من شرفة الطابق الثالث.وأردفت قائلة أنه بعد ذلك قام بنقلها إلى مستشفى الأحرار، وإجبارها على عدم الإفصاح عن شيء أو اتهامه، فأقرت في محضر الشرطة أنها سقطت أثناء تركيب الستارة.وذكرت الضحية أنها عدلت عن أقوالها في المحضر واتهمت زوجها بإلقائها من شرفة الطابق الثالث لرغبته في أخذ مبلغ عيديتها لشراء مواد مخدرة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح من القبض على الزوج، وبسؤاله أقرَّ أنه بسبب خلافات زوجية حدثت بينهما مشادة كلامية، وقامت الزوجة بالصعود فوق سرير الأطفال وأثناء محاولته الإمساك بها سقطت من الشرفة نافيًا قيامه بإلقائها.وبحسب الجهات الأمنية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الزوج البالغ من العمر 28 عامًا، إلى نيابة منيا القمح، للتحقيق معه.وكان مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية، قد استقبل زوجة في الثامنة عشر من العمر، مصابة بكسور إثر سقوطها من الطابق الثالث.وبسؤالها من جانب شرطة المستشفى أفادت بسقوطها أثناء تركيب الستارة، وبعد 3 أيام عدلت عن أقوالها واتهمت زوجها في محضر رسمي بالتسبب في إلقائها.