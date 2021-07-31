بعد حادثة يثرب.. مصر تقف مع العراق لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن "مصر تتقدم بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ. كما تُعرب عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين".وأكدت الوزارة، على "وقوفها الكامل مع العراق، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة؛ لافتة إلى ثقتها في أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصًا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني".ويوم أمس الجمعة، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيه، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".