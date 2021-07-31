تسجيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 19846 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و871 ألفا و8 إصابات مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2620 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 5455 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و567 ألفا و272 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 286 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 90630 حالة وفاة.