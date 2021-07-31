مسؤول إماراتي يرد على الغنوشي: يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يوم السبت: "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".وأضاف: "نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، والتي اتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ الرئيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر.