3 صواريخ تسقط على مطار قندهار في افغانستان

ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد قال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون "أطلقت 3 صواريخ الليلة الماضية على المطار، أصاب 2 منها المدرج.. ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه".وأكد مسؤول في الطيران المدني في كابل ما أعلنه رئيس المطار.وقالت حركة طالبان إن مقاتلين تابعين لها شنوا هجوما بالصواريخ على مطار قندهار لوقف ضربات جوية للعدو، بحسب وكالة رويترز.وقال مسؤولون في الحكومة الأفغانية إن "صواريخ تضرب مطارا أفغانيا في قندهار وتعليق الطيران".وتشن حركة طالبان منذ 3 أشهر هجوما واسعا في أفغانستان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأجنبية بصورة نهائية من هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عقود، والذي بات على وشك الاكتمال، كما أفادت فرانس برس.وبات عناصر حركة طالبان، التي تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، يهددون عواصم عدد من الولايات.واقتربت حركة طالبان من قندهار وهرات، كبرى مدن غربي أفغانستان وثالث أكبر مدينة من حيث السكان، إذا يقدر عدد سكانها بحوالي 600 ألف نسمة، بالإضافة إلى مدينة لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.ويعتبر سقوط قندهار، التي جعلت طالبان منها مركز نظامها حين حكمت أفغانستان بين 1996 و2001، أمرا كارثيا على السلطات الأفغانية، بحسب فرانس برس.