الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الحكومة في الجمهورية العربية السورية‎.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن "الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

ويشغل عرنوس – وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1953 – منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ تموز يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس.

كان الرئيس السوري بشار الأسد فاز في مايو/ أيار الماضي بولاية رئاسية جديدة من 7 أعوام، بعد حصوله على 95.1% من الأصوات.