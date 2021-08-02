طهران: إسرائيل تعرف حجمها ولا تملك القدرة على ترجمة تهديداتها

وأكد محمود مشكيني أن تل أبيب تعلم أن الإقدام على خطوة عسكرية سيكلفها غاليا إلى حد تهديد وجودها.من جانبه، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، تصريحات مسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ضد طهران في قضية استهداف السفينة الإسرائيلية.وقال خطيب زاده في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "إن تلك التصريحات عارية عن الصحة واستفزازية"، مضيفا أن إيران لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة.وأضاف "ندين الاتهامات الأمريكية والبريطانية الكاذبة والمليئة بالتناقضات والتحريض.. هذه التصريحات المنسّقة توجه اتهامات معادية لإيران من دون أي وثائق".إلى ذلك، استدعت إيران القائم بالأعمال في السفارة البريطانية وسفيرة رومانيا، للاحتجاج على اتهامات بضلوعها في استهداف سفينة إسرائيلية.وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لإبلاغه احتجاج طهران على التهم التي وجهتها لندن بضلوعها في حادثة استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.وأضافت الوكالة أن استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران بسبب غياب السفير البريطاني الذي انتهت مهمته يوم الأحد، فيما حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني الممثل البريطاني، من "أن أي مغامرة إسرائيلية غير محسوبة ضد المصالح الايرانية ستواجَه برد حازم".وكان هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان قبل أيام، أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.