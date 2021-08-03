بدء مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

ونقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار الخامنئي، فإن "مراسم تنفيذ حكم خامنئي، تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، تقام مع رعاية البروتكولات الصحية، وتبث بشكل مباشر من قنوات الإذاعة والتلفزيون وموقع القائد".وشارك في المراسم إضافة إلى خامنئي ورؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق حسن روحاني مع عدد من وزراء حكومته المنتهية ولايتها، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.وفي هذه المراسيم، شرح وزير الداخلية مجريات الانتخابات ويقرأ نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب رئيسي رئيسا لايران.