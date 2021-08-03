الكشف موعد رأس السنة الهجرية في عدة مدن عربية وإسلامية

وأشار محمد شوكت عودة إلى أن الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 01:50 ظهرا بتوقيت غرينتش.وأضاف عودة: "لا توجد إمكانية لرؤية الهلال يوم الأحد من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب؛ فعليه من المتوقع أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية دول العالم الإسلامي".وفي إطار الحديث عن وضع الهلال يوم الأحد 8 أغسطس في بعض المدن العربية والإسلامية، أوضح مدير مركز الفلك الدولي أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كالآتي:"- في جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، وسيغيب القمر قبل غروب الشمس.- في أبو ظبي، سيحدث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وعليه فإن رؤية الهلال من جاكرتا ومن أبو ظبي مستحيلة.- في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 40 دقيقة فقط.- في الرياض سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 دقيقة فقط.- في عمان والقدس سيغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و29 دقيقة.- في القاهرة سيغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و38 دقيقة.- في الرباط سيغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 5 ساعات و4 دقائق.كما أن رؤية الهلال يوم الأحد من جميع المدن السابقة غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب".بالإضافة إلى ما سبق، أكد عودة أن "أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته"، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.