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أحد مشاهير "أنستغرام".. تفاصيل واعترافات مثيرة عن الإطاحة بأخطر مجرم بالعالم

دوليات

2021-08-03 | 08:49
أحد مشاهير "أنستغرام".. تفاصيل واعترافات مثيرة عن الإطاحة بأخطر مجرم بالعالم
1,632 مشاهدة

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن المتهم رامون عباس، وهو "أحد أخطر المحتالين والمجرمين الإلكترونيين في العالم"، اعترف بارتكاب حزمة كبيرة من الجرائم.

وأشارت "الإمارات اليوم" إلى أن جرائم رامون عباس، الشهير باسم "هاشبوبي"، شملت "الاحتيال، وغسل الأموال، والاستيلاء على أموال الغير عن طريق الخداع واختراق البريد الإلكتروني والبيانات البنكية لأشخاص وشركات، بحسب البيان الأول الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية بشأن المتهم الذي تسلمته الولايات المتحدة من الإمارات في يونيو من العام الماضي.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت بعد القبض على هاشبوبي في عملية متقنة أطلق عليها "صيد الثعالب"، عن ضبط مستندات مزورة استخدمتها عصابته الإفريقية في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت قيمتها مليار و600 مليون درهم، كما ضبطت بحوزة المتهم أكثر من 150 مليون درهم وسيارات فارهة بنحو 25 مليون درهم، حيث أقر هاشبوبي، وهو أحد مشاهير موقع "إنستغرام" بعدد متابعين يتجاوز 2.4 مليون متابع، بالاحتيال على رجل أعمال خليجي والاستيلاء منه على أكثر من مليون دولار، واعترف بغسل الأموال من خلال حسابات بنكية فتحتها عصابته في كثير من الدول، بالإضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني والاحتيال مسبباً خسائر تقدر نحو مائة مليون درهم.

جدير بالذكر أن هاشبوبي ( 38 عاما) اشتهر بحياة بالغة البذخ والرفاهية، أثارت هوس معجبيه، وكان دائم الظهور في طيارته الخاصة، وأظهر امتلاكه لأفخم أنواع السيارات، مثل رولزرويس وفيراري ولامبورغيني وبنتلي، إذ أنه كان يظهر بكل سيارة حسب لون القميص الذي يرتديه.

وكشفت شرطة دبي بعد القبض عليه، أنه متهم مع عصابته بـ"الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وجرائم غسل أموال خارج الدولة، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني"، في حين قالت وسائل إعلام نيجيرية إن "القبض على هاشبوبي كان ضربة قوية بكل المقاييس".

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الإمارات، العميد جمال الجلاف، أن "شرطة دبي وضعت خطة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد أماكن سكنهم، حيث تولت ست فرق عملية المداهمة في ساعة الصفر، وألقت القبض عليهم جميعاً، وعثرت في سكنهم على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات غسيل الأموال والنصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات للضحايا خارج الدولة"، لافتا إلى أن "إلقاء القبض على العصابة ساهم في ضبط مستندات مزورة في عمليات احتيال إلكترونية خارج الدولة تجاوزت مليار و600 مليون درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق 150 مليون درهم، وعثر في سكنهم على 21 جهاز حاسب آلي، و47 هاتفا ذكيا، و15 ذاكرة تخزين، و5 أقراص صلبة تحتوي على 119 ألف و580 ملف احتيال، وعناوين لمليون و926 ألفاً و400 ضحية، وأنه تم مصادرة 13 سيارة فارهة اشترتها العصابة من جرائم غسيل الأموال والاحتيال الالكتروني تقدر قيمتها بـ25 مليون درهم".

كما أعلن جمال الجلاف أن "شرطة دبي عثرت في محتويات الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية مزورة، إلى جانب مستندات توثق تفاصيل عمليات النصب وجرائم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني".
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