أفغانستان.. مقتل عشرات المدنيين والأمم المتحدة تدعو لوقف القتال

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن "قلقها الشديد" إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة ودعت "لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".وأعربت عن "مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر" بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.ودعا الجيش الأفغاني الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى أخراج متمردي طالبان منها.