دراسة مثيرة للقلق: متحور دلتا يرفع عتبة "مناعة القطيع" إلى أكثر من 80%

وقالت دراسة جديدة مثيرة للقلق، نشرتها الجمعية، إن متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، أكثر خطورة من الفيروس الأصلي، لأنه قابل للانتشار بنسبة مضاعفة.ونقلت وكالة بلومبرغ عن ريتشارد فرانكو، الأستاذ المساعد بجامعة ألاباما في برمنغهام، قوله إن عتبة المناعة المجتمعية مع ”دلتا“ أعلى بكثير من التقديرات السابقة التي تتراوح بين 60 و70 في المئة، لأن متغير دلتا SAR-CoV-2 قابل للانتقال مرتين أكتر من كوفيد 19.وقال فرانكو: "أصبح من الواضح أن هذا فيروس خطير للغاية وأكثر خطورة من الفيروس الأصلي".وكان المؤشر المرجعي Worldometer Shutterstock قد أبلغ يوم أمس عن أكثر من 200 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم وأكثر من 4.2 مليون حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض.