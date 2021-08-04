عام على فاجعة بيروت.. ممرضة تجتمع بأطفال أنقذتهم من الموت (صورة)

وبحسب وسائل الاعلام اللبنانية فإنه "قبل عام وفي مثل هذا اليوم حصل انفجار بيروت الذي دمر قلب العاصمة اللبنانية وهذه الممرضة وبعد تدمير المستشفى الذي تعمل في قامت بنقل هولاء الاطفال الثلاثة حديثي الولادة من الردهة المدمرة الى خارج المستشفى وانقذت حياتهم".

الصورة تم التقاطها اليوم وبعد سنة من الانفجار الرهيب مع نفس هولاء الاطفال.وفي مساء الرابع من آب 2020 تحديدا عند الساعة السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي، كان الهدوء يعم بيروت وكانت الحياة شبه طبيعية قبل ان تحل الكارثة التي بدأت بسماع دوي انفجار ثم تصاعد الدخان ثم كان الانفجار الضخم، وقد تم توثيق هذه اللحظات بكاميرات واجهزة الموبايل الخاصة بالمواطنين لحظة بلحظة كونهم لم يكونوا على علم بحجم الخطر الذي يحدق بهم.