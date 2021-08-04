الملك الأردني يدعو لمساعدة دولية تتخطى الحدود الجغرافية للبنان

وقال خلال مؤتمر دعم لبنان، ان "المساعدات يجب أن تنعكس إيجابا على الشعب اللبناني، وان توزّع بعدالة، وان يكون هناك تنسيق يسمح لنا بتجسيد المساعدات عملياً وتلبية الحاجات بشكل اسرع واكثر فاعلية".ولفت عبد الله الثاني، الى تداعيات الانفجار ونتائجه الأليمة على لبنان والعالم اجمع.وشدد على انه "لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ويجب ان نقدم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ولا يجب ان ننسى ايضاً ان اللبنانيين يستضيفون ايضاً لاجئين يعيشون بدورهم في ظروف صعبة".ولفت الى أهمية المؤسسات اللبنانية والدعوة الى الاستقرار فيها ودعم القوى الأمنية، ما يسمح بتأمين الحاجات للبنانيين في هذا الوضع الصعب. وامل في ان تتمكن الدول من توحيد جهودها لارسال رسالة الى اللبنانيين انهم في القلب والوجدان وليسوا منسيين في هذا الظرف العصيب.