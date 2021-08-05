قائد الجيش البريطاني: الوقت حان لردع إيران

قال قائد الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، إن الوقت قد حان للتشدد في التعامل مع إيران.

وصرح كارتر في مقابلة إذاعية: "ما نحتاج إلى القيام به، بشكل أساسي، هو تحميل إيران مسئولية سلوكها المتهور للغاية"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف قائد الجيش البريطاني: "لقد ارتكبوا خطأ كبيرا في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي. لقد أدى إلى تدويل حالة اللعب في الخليج إلى حد كبير".

وتابع: "في النهاية علينا إعادة الردع لأن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي إلى التصعيد".

وشدد على أن السلوك الإيراني في حال عدم ردعه "يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيا للغاية على جميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي".