بذاكرة استثنائية.. طفلة مسلمة تحفظ القرآن في 93 يوما

حفظت إيريم أشكين، 15 عامًا، التي تعيش في مدينة قونية بتركيا، القرآن كاملًا عن ظهر قلب في 3 أشهر.

وحفظت إيريم القرآن في هذا الوقت القصير، في الدورات التي قررت حضورها لتعلم كيفية قراءة الكتاب المقدس، بحسب ما ذكر موقع "islam".

وقالت إيريم: "منذ أن رأت معلمتي أنه يمكنني القيام بذلك، بدأت في إعطائي مهمات مكثفة لحفظ القرآن، وزادت المهمات من 1 إلى 5 صفحات في البداية، ثم من 5 إلى 7، ومن 7 إلى 10 صفحات. عندما أدركت أنني أديت واجبي المنزلي دون أخطاء، زاد عدد صفحات حفظي اليومية إلى 15 صفحة".

وأضافت: "كان والداي سعداء للغاية، وكذلك أنا. عندما أنهيت دراستي بكيت من سعادتي".

قالت معلمتها، مياس كيرب، إن أشكين درست في البداية في فصل دراسي عادي، ثم انتقلت إلى فصل لتحفيظ القرآن.

اندهشت كيرب من قدرة إيريم على الحفظ وقالت: "بما أن مثل هذه الذكرى نادرة جدًا، يجد الناس صعوبة في تصديقها في البداية"، وأكدت أن مثل هذا الإنجاز عادة ما يستغرق عدة سنوات.