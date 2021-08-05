مصر.. وفاة أشهر وزير في عهد مبارك

وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، على صفحته الشخصية على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء".وولد حسب الله الكفراوي وشهرته "أبو المدن الجديدة" في 22 نوفمبر/تشيرن الثاني 1930 في محافظة دمياط بمصر، وهو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط في مصر.ويعد الكفراوي أشهر وزير مصري في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، حيث أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعا في وقت واحد، بالإضافة إلى ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء، كان من المفترض أن تأوي مدينة السادات كل وزارات الدولة لتخفيف العبء عن القاهرة.