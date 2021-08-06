"اليونيفيل" تحذر من خطورة المستجدات بين لبنان وإسرائيل وتحث على ضبط النفس

وذكرت القوة الأممية على حسابها في "تويتر": "رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من لبنان وقصفا مدفعيا مضادا من إسرائيل. هذا الوضع خطير جدا ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".وكان حزب الله قد اكد انه قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، قبل ظهر اليوم الجمعة".وجاء القصف رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير بلبنان ليلة الخميس الماضي.