دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

وأظهرت البيانات الصادرة عن السلطات الصحية أنه تم أيضا تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بارتفاع عن 86 وفاة يوم أمس.وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن "إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 6014023، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 130178".وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن "بريطانيا تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس".