أحمدي نجاد: مسؤولون إيرانيون كبار تلقوا لقاحات "كورونا" أمريكية

وقال نجاد في مقابلة نشرتها مواقع إخبارية إيرانية، خلال حديثه لقناة ”WION“ الهندية ومقرها نيودلهي، إنه ”تم تطعيم كبار المسؤولين في السلطة باللقاحات الأجنبية الشهيرة التي باتت ممنوعة على عامة الناس مثل فايزر وغيره من اللقاحات الأمريكية“.وقال نجاد في المقابلة إنه ”يجب محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني بسبب سوء إدارة جائحة فيروس كورونا في إيران“، مشيراً إلى أن ”حكومته (روحاني) ساهمت في إزهاق أرواح أعداد كبيرة من الإيرانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالنظام الصحي والاقتصادي في البلاد“.وهاجم الرئيس الإيراني الأسبق السلطات في بلاده بسبب تقديم ما أسماها بـ“المعلومات غير الصحيحة، واستخدام بروتوكولات علاج غير معتمدة، والإعلان عن سياسات مزدوجة بشأن موضوع التجمعات العامة، وفرض حظر غير معقول على سفر الأشخاص، وإغلاق بلا هدف، وإتلاف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية“.