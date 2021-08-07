إيران تكشف حقيقة الوثائق التي تزعم تورطها في استهداف الناقلة الإسرائيلية

وصف سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اليوم السبت، الوثائق التي تثبت تورط بلاده في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، بأنها ”مزيفة“.

وكتب تخت روانجي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”فشلت إسرائيل وحلفاؤها في إقناع مجلس الأمن الدولي بتوجيه اللوم لإيران بعد تقديمهم معلومات مزيفة عن الأحداث الأخيرة في المياه الإقليمية“.

وأضاف: ”طهران ترفض بشدة هذه الادعاءات، وعلى المجلس رفض مغامرات إسرائيل في المنطقة، وتحذّر من خداعها وافتراءاتها“.

وتعرضت الناقلة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة قرب بحر عُمان، ولقي شخصان مصرعهما في الهجوم على ناقلة النفط، أحدهما بريطاني والآخر روماني.