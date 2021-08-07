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"جثة في حقيبة" وقتيلة بمول تجاري.. جريمتان تهزان مصر خلال أسبوع

دوليات

2021-08-07 | 06:03
"جثة في حقيبة" وقتيلة بمول تجاري.. جريمتان تهزان مصر خلال أسبوع
1,930 مشاهدة

في أسبوع واحد، أثارت جريمتين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لاسيما أن الجانية والضحية في الحادثتين كانتا صديقتين.

فقد كشفت تحريات مباحث محافظة الجيزة ملابسات العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر، موضحة أن المجني عليها تعمل في ملهى ليلي بمنطقة العجوزة، وتم قتلها على يد صديقتها وزوجها، بعدما رفضت إقامة علاقة جنسية معه، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، فقد استدرجت سيدة ثلاثينية تدعى جالا صديقتها الملقبة بنوسة إلى منزلها في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، بعدما أوهمت الأولى الثانية بترتيب موعد مع ثري أجنبي يرغب بإقامة علاقة جنسية معها لقاء مبلغ من المال، إلا أنها أرادت اغتصابها من قبل زوجها.

ووفقا للتحقيقات الأولية، تبين أن صديقة المجني عليها خططت لجريمة اغتصاب صديقتها قبل 48 ساعة مع زوجها، فاتفقت معه على تصوير تلك الواقعة بالفيديو حتى تستخدمه في ابتزازها في الملهى الليلي الذي تعمل به الضحية.

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمين أعادتهما المباحث إلى محبسهما تنفيذا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد انتشرت على الشبكات الاجتماعية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صورة لصديقتين مقربتين، قامت إحداهن بقتل الأخرى بجريمة عرفت محليا باسم "جريمة الغدر"، وذلك بسبب وظيفة ومرتب شهري.


وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد قامت فتاة تدعى نورهان بقتل صديقتها نجلاء، بعدما كانت قد حلت مكانها في عملها داخل محل لبيع النظارات الطبية بسبب انشغال الأولى بالدراسة، وذلك لكسبها الوظيفة وعدم خسارتها بعد انتهاء موسم الامتحانات.

وقد تم العثور على الجثة في المحل الذي يقع بأحد المراكز التجارية في مدينة كفر الدوار بإحدى محافظات دلتا مصر، في حادثة عرفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"فتاة المول".


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