إيران تؤكد أهمية الانتخابات العراقية المقبلة وتدعو لإخراج القوات الأجنبية

ولدى استقباله، اليوم السبت، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، نوه شمخاني الى "ضرورة الإسراع في تنفيذ كامل قرار مجلس النواب العراقي القاضي بخروج القوات الأجنبية من العراق؛ واصفا هذا القرار بانه خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين"، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية.بدوره، وصف الفياض الاستقرار السياسي والأمني في إيران هاما للغاية ومؤثرا في سياق الحفاظ على استمرارية الأمن الاقليمي.