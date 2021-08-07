Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اندلاع حريق داخل معمل "البان" في كربلاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

للمرة الرابعة على التوالي.. احتجاجات على "الشهادة الصحية" في باريس

دوليات

2021-08-07 | 10:53
للمرة الرابعة على التوالي.. احتجاجات على "الشهادة الصحية" في باريس
1,245 مشاهدة

شهدت أكثر من 150 مدينة فرنسية، يوم السبت، خروج تظاهرات عارمة احتجاجا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية، في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وتجري هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، غداة نداء ملح أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح، بينما تلقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل أي 65,9 في المئة من السكان.

وتظاهر مئات الأشخاص، يوم الخميس، بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين "ماكرون، لانريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

والقانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

واعتباراً من الاثنين، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي أي الأشخاص الملقّحين بالكامل، أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وقال عدد من المتظاهرين إنهم يرفضون أن يكونوا "فئران تجارب" للقاحات الجديدة. لكن قسماً كبيراً من المتظاهرين، وبعضهم حصل على اللقاح، يرون في فرض التصريح الصحي "إجبارا مستترا على تلقي اللقاح" وفرض "مجتمع رقابة".

واستقطبت التظاهرة في 31 يوليو ما لا يقل عن 204 آلاف متظاهر (مقابل 161 ألفا قبل أسبوع)، بحسب وزارة الداخلية.

وتوقع مصدر في الشرطة "خروج نفس العدد من المتظاهرين بشكل عام، يوم السبت، ومن المقرر خروج أربع تظاهرات في باريس حيث تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:15 | 2021-08-07 14:15
14:10 | 2021-08-07 14:10
14:06 | 2021-08-07 14:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
امانة بغداد تزيل نصب الراحل احمد راضي لانه لا يتناسب مع مكانته
20.02%
08:43 | 2021-08-06
امانة بغداد تزيل نصب الراحل احمد راضي لانه لا يتناسب مع مكانته
08:43 | 2021-08-06
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
18.07%
14:49 | 2021-08-06
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
14:49 | 2021-08-06
توجيه صحي عاجل لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشأن لقاح كورونا
17.96%
04:26 | 2021-08-06
توجيه صحي عاجل لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشأن لقاح كورونا
04:26 | 2021-08-06
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
15.69%
09:00 | 2021-08-07
انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:00 | 2021-08-07
ارتفاع بأعداد الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
14.13%
09:11 | 2021-08-06
ارتفاع بأعداد الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
09:11 | 2021-08-06
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
14.12%
11:17 | 2021-08-06
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
11:17 | 2021-08-06
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.