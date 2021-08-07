عالم فيروسات يكشف مفاجأة تخص الإصابة بكورونا

وعبر الخبير عن اعتقاده بأن ذلك مرتبط بخصائص جهاز مناعة "الموزع الفائق" نفسه.وقال: إن "جسم هذا المريض يخلق ظروفا ملائمة لتكاثر أسرع للجسيمات الفيروسية وإطلاقها بشكل أكبر في البيئة الخارجية".وأضاف أن الأسباب الأخرى لهذه الظاهرة النادرة قد تعود إلى نمط حياة المريض ونشاطه المهني، وخاصة كان من الممكن أن يزور أماكن تراكم الناس التي لا يمكن فيها الحفاظ على المسافة الاجتماعية (الجسدية).وأشار العالم إلى أن تحديد مثل هؤلاء "الموزعين الفائقين" للفيروس أمر صعب للغاية.